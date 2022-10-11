Грядет дефицит! В магазинах стремительно исчезает этот импортный товар

В магазинах страны заканчиваются запасы импортного алкоголя. Речь идет о крепких напитках зарубежных брендов Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Вместе с виски на исходе ром, текила и коньяк – его наличия в ретейле итого меньше. Об этом сайту «Известия» сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Поэтому грядет тотальный дефицит.

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%», — объясняет масштаб Караваев.

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При сложившейся ситуации к Новому году россияне могут не найти полюбившиеся напитки. А быстро заменить их просто невозможно: в стране такие категории алкоголя не производятся в нужном объеме.