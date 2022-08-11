Грозит суровое наказание: почему нельзя тратить деньги с найденной банковской карты 

Адвокат, глава компании AVG Legal Алексей Гавришев объяснил PRIMPRESS, почему нельзя пользоваться найденной банковской картой. По словам юриста, трата чужих денег квалифицируется как тайное хищение имущества и преследуется по закону.

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Санкции за кражу зависят от размера причиненного ущерба. Если он не был существенным, дело может квалифицироваться по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Наказание по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.

Если кража была совершена организованной группой лиц или в особо крупном размере (более одного миллиона рублей), то преступление квалифицируется по четвертой части вышеупомянутой статьи. Наказание в этом случае будет значительно более суровым — до десяти лет лишения свободы.