Грозит 15 тысяч штрафа: в России напомнили о законе, который нарушают многие

Особенно это касается тех, кто любит хранить свои заготовки в неположенных местах.
За хранение личных вещей в местах общего пользования жильцам грозит штраф

За хранение личных вещей в местах общего пользования жильцам грозит штраф. Фото: Global Look Press

Собственники квартир частенько нарушают российское законодательство, желая оторвать от мест общего пользования часть пространства. Кто-то отделяет себе часть коридора, кто-то – подвала, кто-то – чердака.

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Это категорически делать нельзя, напомнил, старший юрист адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Тамаз Мстоян.

Очень часто люди хранят в общих подвалах свои заготовки, что тоже противоречит российскому законодательству. Как сообщает эксперт, хранение зимних заготовок в подвале многоэтажного дома разрешено только в специальных кладовых, которые приобретаются жильцами в собственность.

За хранение личных вещей в местах общего пользования жильцам грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Источник: PRIMPRESS.

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