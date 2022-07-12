Готовятся к кризису: немцам советуют меньше купаться в душе и больше бегать по лестницам

Власти Германии начали готовить граждан страны к газовому кризису, который ожидается грядущей зимой.

Глава крупнейшей региональной газовой компании в стране GASAG Георг Фридрихс в интервью изданию Berliner Zeitung рассказал, как людям нужно сберегать тепло. Согласно его рекомендациям, нужно меньше времени проводить под душем, больше двигаться и надевать по два свитера.

«В первую очередь дело скорее в том, чтобы сократить время пребывания в душе, потому что почти 20 процентов тепла расходуется для горячей воды, поэтому прием душа, ополаскивание и мытье рук лучше сократить», — заявил Георг Фридрихс.

Также он посоветовал понижать температуру в домах хотя бы на один градус — это позволит добиться существенной экономии энергоресурсов.