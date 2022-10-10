Готовьтесь уже сейчас: Василиса Володина рассказала, какой будет весна 2023 года

Астролог и телеведущая Василиса Володина дала прогноз на весну будущего, 2023 года. Рассказав о том, что события нынешней осени станут мостиком к грядущим событиям, она посоветовала россиянам быть внимательнее и наблюдательнее. А к весне следующего года подготовиться заблаговременно. Поскольку тот, кто предупрежден, уже заранее вооружен. А готовиться нужно к более серьезным, по словам Володиной, событиям.
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«Весна 23-го года меняет повестку в еще более жесткую сторону, то есть не в сторону возможности расслабиться. И весна 23-го сама по себе является прологом для еще более важных мировых изменений 25–26-го годов. В общем, мир привычный вокруг нас меняется, трещит по швам, покой нам только снится», — предупредила Володина россиян на своем YouTube-канале.