Готовьтесь уже сейчас: Василиса Володина рассказала, какой будет весна 2023 года

Астролог и телеведущая Василиса Володина дала прогноз на весну будущего, 2023 года. Рассказав о том, что события нынешней осени станут мостиком к грядущим событиям, она посоветовала россиянам быть внимательнее и наблюдательнее. А к весне следующего года подготовиться заблаговременно. Поскольку тот, кто предупрежден, уже заранее вооружен. А готовиться нужно к более серьезным, по словам Володиной, событиям.

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