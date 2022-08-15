Готовьтесь к новому витку цен: эксперты спрогнозировали резкое подорожание бензина

По мнению аналитиков, уже в ближайшее время бензин в России может подорожать на несколько процентов.

Одна из причин возможного скачка цен — сокращение объемов добычи нефти.

«У нас оптимальный выход нефтепродуктов с заводов идет тогда, когда добыча масштабная. Если, например, мы вынуждены сократить добычу нефти, то и загрузка нефтеперерабатывающих заводов перестанет быть оптимальной — возможно сокращение производства популярных нефтепродуктов, в том числе и бензина, и это может быть одной из причин его подорожания», — прокомментировал главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

Кроме этого, специалист указал, что на увеличение цены может повлиять прекращение субсидирования железнодорожных перевозок бензина и дизеля.

Рост цен на бензин повлечет за собой подорожание и других товаров, включая продукты питания.

По материалам Lenta.ru.