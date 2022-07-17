Готовьте деньги: чтобы выйти на пенсию раньше срока, придется заплатить

Если не хочется ждать выхода на пенсию, стаж и баллы можно купить. Это право у россиян появилось еще в конце 2018 года.
Тогда был принят специальный закон, в котором установлена формула, чтобы проводить такие «сделки с государством». Стаж и баллы стоят недешево. Но в большинстве случаев это выгоднее, чем ждать назначения социальной пенсии.
«Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму. Минимум — 36 669 рублей и 60 копеек в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла», - объяснила экономист Людмила Иванова-Швец.
Правда, купить у государства можно не больше минимального количества необходимых лет стажа. В 2022 году это 6,5 лет.
То есть, как минимум 6,5 лет человек должен официально отработать. Те кто совсем не работал, могут рассчитывать лишь на социальную пенсию.
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По материалам «КП».