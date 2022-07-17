Готовьте деньги: чтобы выйти на пенсию раньше срока, придется заплатить

Если не хочется ждать выхода на пенсию, стаж и баллы можно купить. Это право у россиян появилось еще в конце 2018 года.

Тогда был принят специальный закон, в котором установлена формула, чтобы проводить такие «сделки с государством». Стаж и баллы стоят недешево. Но в большинстве случаев это выгоднее, чем ждать назначения социальной пенсии.