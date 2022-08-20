Готовиться к худшему: россиянам рассказали, когда смартфоны будут заблокированы

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что пользователи смартфонов рискуют остаться с «кирпичами» - так называют гаджеты, которые в случае массовой блокировки из-за океана отключатся и не будут уже работать совсем. Такое может произойти, по мнению эксперта, в любой момент.

«Как смартфоны можно было отключить пять лет назад, так и сейчас. Это касается не только компании Apple, но и компании Google, которая владеет Android», - цитирует аналитика «Пятый канал».

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В случае возникновения такой ситуации россиянам по-прежнему будут доступны кнопочные телефоны – в конце концов, мобильник изначально был создан, чтобы с него звонить.