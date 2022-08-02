«Госуслуги» позволят заключать сделки с недвижимостью онлайн

На сайте «Госуслуги» появится сервис для онлайн-сделок с недвижимостью под названием «Мое жилье». Сейчас его разработкой занимаются Минцифры России и Росреестр.

Инновация позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью, создав единую цифровую среду для взаимодействия участников рынка: покупателей и продавцов недвижимости, интернет-агрегаторов объявлений, застройщиков, банков и государственных органов.

Благодаря новому сервису пользователи «Госуслуг» смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах, подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН). Таким образом покупатели смогут быстро узнавать всю важную информацию об интересующем их объекте недвижимости, чтобы избежать рисков при сделке.