Государство выплатит россиянам по 30 тысяч рублей: наличие детей обязательно

Деньги могут получить те граждане, что воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кроме того, они должны быть малоимущими, то есть иметь прожиточный минимум ниже среднего. Есть и другие требования (имущественные), о которых необходимо консультироваться в Пенсионном фонде по месту жительства.

Люди, которые подавали заявления на выдачу пособия до 1 октября, получат деньги уже с апреля, то есть сразу за полгода.

Величина дотации от государства в различных регионах отличается. Часто она составляет половину от детского минимума в области или крае, данная сумма обычно равняется 5 тысячам рублей в месяц. Выходит, что за 6 месяцев примерно 30 тысяч рублей.

Источник: Рrimpress.ru.