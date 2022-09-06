Государство прекратило завышать или занижать доллар: честный курс на сегодня

Американский доллар в конце июля и начале августа держится примерно в районе 60 рублей, демонстрируя постепенное увеличение, но очень незначительное.

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Торги проходят с разницей в копейки, при этом государственный регулятор — Центральный банк России практически прекратил менять курс валюты. Теперь официальный курс практически равен тому, что демонстрируют торги на Мосбирже.

Так, курс доллара на торгах 6 сентября составил 60,84 рубля. Официальный курс доллара на 7 сентября от Центробанка РФ — 60,85 рубля.