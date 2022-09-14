Глава ВОЗ: пандемия коронавируса скоро пройдет

«На прошлой неделе число случаев смерти из-за CoViD-19, о которых поступили сообщения, было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года.