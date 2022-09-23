Глава Ростуризма разъяснила, кто из мужчин в период частичной мобилизации не ограничен в выездах

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Многие мужчины, подпадающие под обозначенные властями критерии, уже получили повестки в военкомат. Однако до сих пор нет ясности, что делать тем, кто собирался в отпуск этой осенью.

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Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram сделала заявление. Руководитель ведомства обозначила, кто из мужчин не ограничен в выездах как по стране, так и за ее пределы.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — подчеркнула Догузова.

В случае возникновения вопросов Догузова посоветовала обратиться в военкомат по месту жительства. Также власти открыли горячую линию по номеру 122.