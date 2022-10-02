Глава Роспотребнадзора заявила, что ковид в России стремительно исчезает

Другие респираторные вирусные заболевания тоже ведут себя менее агрессивно.
Ковид в России пошел быстро на спад.

Ковид в России пошел быстро на спад. Фото: Global Look Press

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ковид и другие респираторные вирусные заболевания в России резко пошли на спад.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По ее словам, ковид в этом сезоне ведет себя как привычные сезонные респираторные вирусы. Он активировался 1 сентября, когда люди стали собираться в коллективы (особенно школьники), а теперь его уровень стал снижаться.

«Вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», - сказала Попова.

Если коронавирус не приобретет новых мутаций, он и в дальнейшем будет вести себя как сезонные респираторные вирусы, полагает глава Роспотребнадзора.

Источник: ТАСС.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  