Гидрометцентр: в Москве с 15 июля начнется «бархатный сезон»

Несмотря на зачастившие грозы и похолодание, в Москве ожидается своеобразный бархатный сезон — когда температуры воды и воздуха станут примерно одинаковыми. Метеорологи говорят, что он начнется уже с 15 июля.

«Температура воздуха понижается, но вода остается теплой. Температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас 22-23 градуса, а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах — 23-24 градуса. Можно сказать, что в столице фактически начинается бархатный сезон», — говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, позже вода остынет, но незначительно.

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ТАСС приводит данные Гидрометцентра, что в пятницу, 15 июля, в Москве прогнозируется 22-24 градуса тепла, в субботу, 16 июля, — 21-23 градуса, в воскресенье, 17 июля, — 19-24 градуса, а в понедельник, 18 числа, — 18-23 градуса.