Где сейчас выгоднее всего покупать евро и доллары

В ожидании скорого ослабления рубля граждане все чаще решаются на покупку иностранной валюты — долларов и евро.
Финансовые аналитики утверждают, что некий резон в этом есть. Единственное, от чего они предостерегают, это от покупки евро и долларов в банках.
Чтобы минимизировать свои потери, лучше приобретать иностранную валюту на бирже.
В банках наценка к биржевому курсу составляет не менее 10-15 процентов.
«Сейчас курс около 60, а в банках доллар вам обойдется примерно в 70 рублей с учетом наценки. А когда курс приблизится к отметке 72-75, кредитные организации станут продавать доллар по еще более высокой цене. Так что заработать и что-то выгадать не удастся. Шанс заработать дают только биржевые инструменты — фьючерсы на пару доллар/рубль и так называемый курс GOLD к рублю, когда золото оценивается в рублях, с привязкой к курсу», — отметил финансовый аналитик Сергей Дроздов.
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По материалам MK.RU