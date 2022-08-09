Где сейчас выгоднее всего покупать евро и доллары

В ожидании скорого ослабления рубля граждане все чаще решаются на покупку иностранной валюты — долларов и евро.

Финансовые аналитики утверждают, что некий резон в этом есть. Единственное, от чего они предостерегают, это от покупки евро и долларов в банках.

Чтобы минимизировать свои потери, лучше приобретать иностранную валюту на бирже.