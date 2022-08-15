«Газик-магазик», «Кислородик»: какие названия предложил Ozon для своей русификации

Wildberries на своем сайте поменяла название на русское. Теперь на портале значатся «Ягодки», правда, в поисковой системе по-прежнему английское наименование, да и Роспатент не производил регистрации «Ягодок», из чего можно сделать вывод, что это временная акция.

Тем не менее главный конкурент Wildberries — маркетплейс Ozon — быстро отреагировал на новость о смене названия сети. Они устроили опрос в своем Telegram-канале, предложив покупателям выбрать русифицированное название.

Среди вариантов ответов, которые предложил Ozon, — «Кислородик», «Газик-магазик», «Озончик», «Ручки-загребучки».

Вместе с тем компания сообщила, что все это забавы ради, она по-прежнему остается именно Ozon.