«Газета для молодежи и о молодежи»: гендиректор ОТР выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко высказался о смерти Владимира Сунгоркина, не скрывая своих эмоций. По словам Игнатенко, Сунгоркин был для не просто коллегой, но и настоящим другом.

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«Он сохранил «Комсомольскую правду», проделал огромную работу, чтобы газета была для молодежи и о молодежи», — цитирует слова Игнатенко издание Аrgumenti.ru со ссылкой на ТАСС.

Виталий Игнатенко добавил, что в те годы, когда Сунгоркин стал главным редактором «Комсомолки», работать было особенно трудно. Как сообщалось ранее, причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.