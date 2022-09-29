Гасанов, Соболев, Лазутин: популярные блогеры «утекли» из России в Грузию

Известные в России блогеры покинули территорию Российской Федерации и отправились в Грузию. Согласно информации, которая распространяется сейчас в Telegram-каналах, из России выехали блогер-миллионник азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов, видеоблогер Николай Соболев, а также Михаил Лазутин — основатель движения «Лев Против».

Не исключено, что Гасанова поторопились записать в ряды сбежавших. Сам блогер и владелец сети ресторанов в среду сообщил своим подписчикам, что едет «на пару дней к отцу, и обратно домой».

Ранее стало известно об отъезде из страны еще одного блогера — Юрия Хованского. Тот признался, что летит в Киргизию и затем надеется осесть в Сербии.

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