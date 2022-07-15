Футболист Александр Козлов умер не на тренировке и не во время массажа

Смерть Александра Козлова, бывшего футболиста «Спартака», подтвердили в футбольном клубе «Зоркий» — именно за него спортсмен выступал в последнее время. Вопреки информации некоторых СМИ, 29-летний футболист умер не на тренировке. Как сказал представитель клуба:

«Выясняются детали трагедии. Мы не можем даже дать комментарии, потому что не знаем, что именно произошло. Это все разбирается. Это было не на тренировке», — приводит его слова Телеканал «360».

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Не подтвердилась также информация о том, что Козлов скончался во время массажа. О безвременной смерти футболиста сообщается на официальном сайте московского «Спартака».