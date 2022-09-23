Финляндия дала России «черную метку»: теперь сюда можно ездить только к родственникам

Как сообщает сайт канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте, власти приняли «принципиальное решение о значительном ограничении въезда россиянам и выдачи им виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии».

Уже в ближайшие дни Финляндия ограничит въезд российских туристов. Нашим соотечественникам будет разрешено только посещение друзей и родственников, транзит россиян по шенгенским визам других стран будет запрещен.

Источник: ТАСС, presidentti.fi