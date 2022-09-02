Фейковые билеты на самолет: как не потерять деньги

Некоторые авиакомпании продают билеты и путевки в страны, въезд в которые для россиян закрыт. То есть они получают деньги за проданные билеты, а потом снимают рейсы. Об этом предупредила россиян исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Сейчас очень сложная ситуация с подачей достоверной информации. Авиаперевозчики могут предлагать билеты на направления, которые могут закрыть (например, в Европу, которая усиливает визовые ограничения для россиян. — Прим. ред.) Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы. И такие случаи уже были. В 2021-м мы нашли горящий тур в Таиланд от авиаперевозчика, хотя сам Таиланд из-за пандемии еще не знал, откроется он или нет», — цитирует Майю Ломидзе телеканал «360» со ссылкой на News.ru.

Чтобы не потерять деньги на покупке фейковых билетов, рекомендуется заблаговременно проверять информацию на сайтах Росавиации и Минтранса, а также Министерств транспорта и туризма страны прилета.