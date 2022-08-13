Феноменальные скидки: какие овощи, фрукты, одежду и другие товары лучше купить в августе

В этом году цены на многие продукты выросли. Эксперты прогнозируют, что подорожает даже чай, который стало тяжелее ввозить в страну.
Ко всему прочему: российский рынок постепенно продолжают покидать многие товары первой необходимости, такие как корм для животных. Но эксперты рассказали, что стоит купить в августе. На ряд товаров будут большие скидки.
Cезонные овощи и фрукты сейчас можно купить по оптовой цене. Так кабачки можно купить по 30-40 рублей и нарезать, чтобы заморозить. Им можно будет пользоваться в не в сезон.
Это дешевле, чем покупать кабачки зимой. То же касается сладкого перца, баклажанов и помидоров. Замороженные ягоды будут гораздо полезнее варенья и компотов. Их можно будет есть просто так или добавлять в блюда.
В перечень самых выгодных покупок августа попали товары для пикников — корзины, одноразовые скатерти, пластиковая посуда и даже решетки для мяса. Специалист-маркетолог Снежана Гурьева пояснила, что во многих магазинах к концу лета стремятся избавиться от товаров, которые зимой уже мало вероятно кто-то купит. Поэтому на них делают большие скидки.
«Скидки могут достигать 70-80%, так что в августе, даже если пикники позади, посмотрите: не нужно ли вам чего-то новенького?» – подчеркнула эксперт.
Она посоветовала также обратит внимание на товары для пляжа — зонтики, пластиковые шезлонги, соломенные сумки и шляпки, средств против загара и купальники. Их можно купить в два раза дешевле, пишет «МК».