Феноменальные скидки: какие овощи, фрукты, одежду и другие товары лучше купить в августе

В этом году цены на многие продукты выросли. Эксперты прогнозируют, что подорожает даже чай, который стало тяжелее ввозить в страну.

Ко всему прочему: российский рынок постепенно продолжают покидать многие товары первой необходимости, такие как корм для животных. Но эксперты рассказали, что стоит купить в августе. На ряд товаров будут большие скидки.