Фальшивое меню и поддельная Zara: как турецкие мошенники обманывают туристов этим летом

Однако с наплывом отдыхающих появились и новые способы обманывать туристов. Мошенники этим летом активировались в Анталье, Кемере и Сиде. И это при том, что цены на курорте взлетели в два-три раза. Так как в магазинах кто-то выставляет цены в местных лирах, кто-то в долларах, а кто-то в евро, туристов легко запутать и всучить мыло за 5 долларов, хотя оно стоит доллар.

Теперь в ресторанах и кафе порой обманывают доверчивых туристов. Им приносят меню в лирах, а потом в они видят те же суммы, но уже в европейской валюте.

«Мой парень возмутился, позвал администратора. Тот пожал плечами и протянул нам меню. Открываем и не верим своим глазам: там везде евро. Пришлось заплатить», — делилась отдыхающая.

Уже потом пара узнала, что так обманывают многих, заранее приготовив два одинаковых меню, но с разной валютой. Чтобы избежать такой уловки, нужно сделать фото меню, когда вы пришли в заведение.