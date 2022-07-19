Фальшивое меню и поддельная Zara: как турецкие мошенники обманывают туристов этим летом

Каждое лето отдыхающие выбирают курорты, чтобы провести отпуск. Россияне уже два года с большим рвением ездят в Крым и в Сочи.
Однако также остается крайне популярной Турция, куда в этом году отправились и многие звезды. Туроператоры уже сообщают, что на турецком побережье отели переполнены.
Однако с наплывом отдыхающих появились и новые способы обманывать туристов. Мошенники этим летом активировались в Анталье, Кемере и Сиде. И это при том, что цены на курорте взлетели в два-три раза. Так как в магазинах кто-то выставляет цены в местных лирах, кто-то в долларах, а кто-то в евро, туристов легко запутать и всучить мыло за 5 долларов, хотя оно стоит доллар.
Теперь в ресторанах и кафе порой обманывают доверчивых туристов. Им приносят меню в лирах, а потом в они видят те же суммы, но уже в европейской валюте.
«Мой парень возмутился, позвал администратора. Тот пожал плечами и протянул нам меню. Открываем и не верим своим глазам: там везде евро. Пришлось заплатить», — делилась отдыхающая.
Уже потом пара узнала, что так обманывают многих, заранее приготовив два одинаковых меню, но с разной валютой. Чтобы избежать такой уловки, нужно сделать фото меню, когда вы пришли в заведение.
Также официанты хитрят и могут принести счет, который принадлежит соседнему столику. Там обычно ужинает турецкая семья и съедает гораздо больше блюд. Если вы поймаете официанта на подобном обмане, он просто извинится и принесет правильный счет.
Также популярны в этом сезоне хитрости, которые связаны с европейскими брендами. Так как из России ушли многие марки, то многие едут на шопинг в Турцию.
«Уже в конце отдыха в торговых рядах увидела маленький магазинчик одежды. Продавец-турок сразу распознал во мне русскую, подбегает и на ухо шепчет: «А вот там, в конце, у нас есть и «Зара», и «Бершка»...
Я на радостях накупила платьев, кофт... А когда в Москву приехала и дочке показала, та покрутила пальцем у виска. Оказалось — подделка. Платья после двух дней носки полиняли», — поделилась опытом краснодарка Людмила, пишет «МК».
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Напомним, что билеты в Турцию, Италию и другие страны подорожали. Многие россияне не могут позволить себе отдых на полюбившихся курортах.