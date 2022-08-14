Ежемесячно по 10 десять тысяч рублей: российские пенсионеры получат солидную прибавку уже в августе

Российские пенсионеры уже начали получать дополнительные выплаты к пенсии с 12 августа. Претендовать на ежемесячное пособие до 10 тысяч рублей смогут те граждане пенсионного возраста, которые пережили блокаду Ленинграда.
Это пособие назначается Пенсионным фондом России жившим в блокадном Ленинграде, но по каким-то причинам не получившим значок жителя этого города.
Отныне каждый житель блокадного Ленинграда сможет получить до 10 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от группы инвалидности пенсионера.
Инвалиды первой группы будут получать по 10 тысяч рублей, второй – 7500 рублей, третьей - пять тысяч рублей. Те пенсионеры, у которых нет инвалидности, смогут рассчитывать на доплату к пенсии в размере трех тысяч рублей.
По материалам «Федерал Пресс».