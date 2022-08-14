Ежемесячно по 10 десять тысяч рублей: российские пенсионеры получат солидную прибавку уже в августе

Российские пенсионеры уже начали получать дополнительные выплаты к пенсии с 12 августа. Претендовать на ежемесячное пособие до 10 тысяч рублей смогут те граждане пенсионного возраста, которые пережили блокаду Ленинграда.

Это пособие назначается Пенсионным фондом России жившим в блокадном Ленинграде, но по каким-то причинам не получившим значок жителя этого города.

Отныне каждый житель блокадного Ленинграда сможет получить до 10 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от группы инвалидности пенсионера.