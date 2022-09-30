«Евро уже не восстановится»: аналитик выдал печальный прогноз валюте, потерпевшей обвал

На дневных торгах курс евро 30 сентября показал обвальный курс, опустившись до 51 рубля. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказал, что это еще не предел.

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Европейская валюта может удешевиться еще больше. Напомним, евро стоил 50 рублей только в первые дни своего существования и нынешнее его положение говорит о серьезном экономическом кризисе в Европе.

«Обрушение произошло довольно редкое — не только из-за экономических причин, но и из-за повреждения газопровода. Это может привести к необратимым процессам в западной экономике. Евро уже не восстановится до прежних значений. Это можно говорить совершенно определенно. Какое-то время валюта будет держаться на этом уровне с постепенным плавным движением вниз. Восстановления не будет, будет только хуже и хуже. Если произойдут какие-то события, которые прогнозировать невозможно (вроде повреждения газопровода), мы можем ожидать ступенчатого обвала евро по отношению к рублю», — сказал Teleprogramma.pro Беляев.

По словам экономиста, случай с газопроводом не только оставил Европу без энергоснабжения, но и без каких-либо перспектив по смягчению кризисной ситуации. «Когда разрушились надежды на разумные решения и смягчения кризисной ситуации, тогда и произошло обрушение евро и доллара. Газопровод не будет восстановлен точно до весны, а может быть, и никогда не будет введен в действие. Значит, мы можем говорить о том, что Европа будет находиться вот в таком плачевном состоянии, что уровень евро будет держаться на этих позициях, а может быть, и ниже», — подчеркнул Беляев.