Евро просядет еще ниже! Тем, кто закупился этой валютой, — не позавидуешь

Уже два десятилетия подряд мы наблюдаем, как евро держит планку лидерства относительно доллара. Однако 12 июля произошло действительно нечто необычное — курс евро сравнялся с долларом. На вторичных торгах Мосбиржи обе валюты были равны 59 рублям 30 копейкам.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, евро просядет еще больше относительно этой отметки. Однако он уверен, что и эту цифру можно считать дном и для доллара, и для евро.

Далее курсы валют будут напоминать качели, то падая, то повышаясь в цене, ведь мировая экономика расшаталась.

Источник: КП, радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)

Смотрите также: