Евро на дне: курс валюты обрушился до минимума за 20 лет

В первые годы своего существования европейская валюта стоила недорого, поскольку к ней еще не было доверия, потом курс стал постепенно расти, в последние годы евро значительно превосходило в своей цене доллар.

Однако в свете февральских событий и укрепления рубля на международном рынке евро не просто понизилось в цене, оно оказалось на самом дне.

22 августа евро упал к доллару до минимального за 20 лет значения — 0,993 евро за доллар, о чем свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Сейчас евро торгуется на тех же уровнях, что в 2002 году, в первые годы своего существования.

Источник: Bloomberg.