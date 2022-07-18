Евро и доллар подешевели на открытии торгов в понедельник

На бирже вновь зарегистрировано падение в цене европейской и американской валют.

Евро и доллар продолжают стабильно демонстрировать снижение в цене по отношению к рублю. На открытии торгов в понедельник иностранные валюты вновь подешевели.

По данным на 11:16 московского времени, евро стал дешевле на 88 копеек и теперь торгуется на бирже уровне 57 рублей 08 копеек. Доллар стоит 56 рублей 49 копеек, потеряв 67 копеек.

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Напомним, эксперты связывают падение курса иностранных валют и укрепление рубля с усложнением переводов и траты валюты.