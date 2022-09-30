Евреям предложили почти бесплатно перебраться из России в Израиль

Израильские общественники организовали экстренный субсидированный авиарейс из России в Израиль 2 октября для евреев-репатриантов и граждан Израиля.

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Самолет приземлится в Шарм-Эль-Шейхе (Египет), Аммане (Иордания) или Тель-Авиве (Израиль). Информация о месте назначения будет известна за 24 часа до вылета (зависит от того, какая из стран разрешит посадку), сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Стоимость полета 1600 долларов, разрешается взять 20 кг багажа, 5 кг ручной клади. Однако после рейса планируется возврат затраченных средств вплоть до 70% стоимости билета. Для этого нужно будет предъявить израильский паспорт.

Израильские организации, которые курируют тур, Vaad Hatzаla, Canadian Foundation и Yishuv Haaretz, уточняют, что, если нет необходимых денег для покупки авиабилета в Израиль, людям все равно помогут улететь из России.

Ранее стало известно, что гражданам Израиля их правительство рекомендовало как можно скорее покинуть страну.