Этого никто не ожидал! Греф назвал валюту, которая с успехом вытеснит доллар (и это не евро)

Многие россияне последние годы предпочитали делать накопления в долларах или евро. Теперь очевидно, что этот метод дал сбой в нынешних экономических условиях.

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Вывести средства в иностранной валюте в полной мере сейчас невозможно, да и доллар стремительно упал и даже осенью не демонстрирует повышения. Заметим, это происходит каждый год, но этот, судя по всему, особенный.

Вместе с тем Герман Греф озвучил валюту, которая с успехом заменит американские или европейские деньги.

«Я не думаю, что Россия вернется в такую же ситуацию влияния доллара на внутреннюю экономику, скорее всего, что будет расти значение собственной валюты объективно. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, конечно, доллара и евро», — цитирует главу Сбербанка РИА Новости.