«Это вовсе не предел»: Омаров показал курс доллара к гривне в обменниках Львова

При этом Курбан Омаров дал совет финансистам из Украины. Он посоветовал им брать уроки у председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, как правильно работать с курсом национальной валюты.

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Напомним, что российская национальная валюта сегодня торгуется на уровне 57 рублей за доллар. Еще несколько месяцев назад курс был в два раза выше.