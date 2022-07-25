«Это вовсе не предел»: Омаров показал курс доллара к гривне в обменниках Львова

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» показал курс в обменниках Львова доллара к гривне.
«В украинском Львове в обменниках за доллар просят уже 41 гривну. В начале недели официальный курс был 29 гривен за доллар. И это вовсе не предел. Объявленная НБУ девальвация гривны в нынешних условиях может стать бесконечной».
Обменник во Львове. Фото: "Телеграм" Курбана Омарова
При этом Курбан Омаров дал совет финансистам из Украины. Он посоветовал им брать уроки у председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, как правильно работать с курсом национальной валюты.
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Напомним, что российская национальная валюта сегодня торгуется на уровне 57 рублей за доллар. Еще несколько месяцев назад курс был в два раза выше.