Это важно сделать всем пенсионерам со стажем до 2000 года!

Всем пенсионерам, у кого есть трудовой стаж до 2000 года, юрист Ирина Сивакова настоятельно советовала проверить количество пенсионных баллов на своем счету. Они играют решающую роль в размере выплат.

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В настоящий момент, чтобы получать пенсию, требуется накопить не менее 23,4 балла. К 2025 году этот показатель уже должен равняться 30 баллам.

«Если будет меньше баллов, ему откажут в выплате и отправят ждать пять лет до социальной пенсии», — рассказала юрист Ирина Сивакова.

Увидеть свои баллы можно в выписке из лицевого счета в ПФР. Такую справку легко заказать через портал «Госуслуги».

Источник: primpress.ru.