Это случится уже скоро: экономист предсказала увеличение спроса на евро и доллары в России

Эксперты прогнозируют, что курс евро к доллару продолжит падение из-за экономической ситуации в Евросоюзе.

Вместе с тем увеличится спрос на евро и доллары в России. По некоторым данным, это произойдет грядущей осенью.

Доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве РФ Мария Печалова считает, что такое случится при соблюдении двух условий — если восстановится импорт и монетарные власти сумеют найти действенный механизм ослабления российской национальной валюты.

«Падение интереса к иностранным валютам в мае-июне со стороны жителей РФ объясняется тремя факторами, — отметила Мария Печалова. — Во-первых, многие домохозяйства успели обналичить валютные счета или приобрести наличную валюту в качестве защитного актива еще в марте-апреле. Но как только утвердился тренд на укрепление рубля по отношению к доллару и евро, спрос на приобретение валюты в этих целях иссяк. Во-вторых, сдерживающим фактором являются сохраняющиеся регуляторные ограничения и множественность обменных курсов (розничная покупка долларов или евро в ожидании будущей девальвации рубля может оказаться не столь выигрышной, а кроме этого, отсутствует уверенность в том, до каких значений рубль может ослабнуть). В-третьих, ростом рисков и дополнительных издержек, связанных с зарубежными поездками для жителей РФ, в связи с чем выпала значительная компонента традиционного спроса на иностранную валюту в данном периоде».

Но тенденция может поменяться уже к осени. У людей появится страх девальвации рубля, и они решат сберегать средства, приобретая валюту.