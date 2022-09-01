Это случится до 1 октября: экономисты сообщили, что станет с курсом доллара

В этом году в России многие товары подрожали. Также закрылись зарубежные магазины, что спровоцировало рост импортозамещения. Также некоторую технику ввозят в страну благодаря параллельному импорту.
Но дешеветь товары не стали. И это при том, что курс валют в этом году многих порадовал. Рубль укрепил позиции и впервые почти все лето держался на отметке 60 рублей за доллар.
Однако ранее аналитики уже отметили, что рубль осень ослабнет. Многие эксперты уверены, что ситуация требует того, что доллар стоит 70 рублей.
Отмечается, что до конца сентября Минфин РФ вернется к бюджетному правилу, хотя и в скорректированном формате. Новый механизм в любом случае предполагает продажу Центробанком рублей и обмен их на иностранные валюты, на сей раз валюты «дружественных» стран.
При этом, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, по отношению к рублю будут укрепляться практически все иностранные валюты, включая «недружественные» доллар и евро – через кросс-курсы.
«Предположительно валютные интервенции начнутся до внесения в Госдуму проекта бюджета, то есть до 1 октября. Это должно вернуть курс на более низкие, экономически обоснованные уровни, находящиеся в районе 70 за доллар.
Текущая переоцененность рубля негативно сказывается на доходах бюджета, а также многих экспортеров, чей бизнес уже вовсю страдает из-за этого», – поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Насколько сильно курс может упасть – вопрос, остающийся пока без ответа, пишет «МК».