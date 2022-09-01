Это случится до 1 октября: экономисты сообщили, что станет с курсом доллара

В этом году в России многие товары подрожали. Также закрылись зарубежные магазины, что спровоцировало рост импортозамещения. Также некоторую технику ввозят в страну благодаря параллельному импорту.

Но дешеветь товары не стали. И это при том, что курс валют в этом году многих порадовал. Рубль укрепил позиции и впервые почти все лето держался на отметке 60 рублей за доллар.