«Это просто кормушка»: Лоза объяснил, почему трасса М-4 «Дон» никогда не будет достроена

Как отметил Лоза, мост останавливает поток и создает многокилометровую пробку, после которой многие водители хотят заправиться, сходить в туалет, поесть и отдохнуть. «Так вот, в этом городке только лукойловских заправок – три! Ну и мотели с едальнями тоже в изобилии», - заметил Лоза.

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Напомним, что автодорога М-4 «Дон» федерального значения на территории России. Начинается в Москве, проходит через крупные города: Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и заканчивается в Новороссийске.