«Это просто кормушка»: Лоза объяснил, почему трасса М-4 «Дон» никогда не будет достроена

Музыкант Юрий Лоза в «Телеграм» заявил, что трасса М-4, которая ведет на юг России, никогда не будет достроена, потому что проходит через Ростовскую область.
«Ремонты там не заканчиваются никогда – это просто кормушка. Сейчас идет реконструкция моста в городке Каменск-Шахтинский. Какой умник проложил трассу через этот населенный пункт, я не знаю, но сделано это было явно намеренно».
Как отметил Лоза, мост останавливает поток и создает многокилометровую пробку, после которой многие водители хотят заправиться, сходить в туалет, поесть и отдохнуть. «Так вот, в этом городке только лукойловских заправок – три! Ну и мотели с едальнями тоже в изобилии», - заметил Лоза.
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Напомним, что автодорога М-4 «Дон» федерального значения на территории России. Начинается в Москве, проходит через крупные города: Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и заканчивается в Новороссийске.