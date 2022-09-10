Это очень выгодно: банки массово поднимают возраст ипотечников до максимума

Так банк «ДОМ.РФ» повысил показатель на 5 лет, до 70. С 65 до 70 увеличили возраст в Промсвязьбанке и Всероссийском банке развития регионов. А в Ак Барс Банке подняли планку с 70 до 75 лет.

По данным «Этажей», показатель также подняли в «Сбере», Минбанке, Альфа-банке. «Известия» направили запросы в перечисленные и другие крупные кредитные организации. В Росбанке рассказали, что сейчас рассматривают возможность выдачи ипотеки клиентам старшего возраста.

Самым лояльным оказался Совкомбанк, где уже на данный момент этот показатель составляет 85 лет. По словам управляющего директора организации Артема Языкова, банк занимает социально ориентированную позицию и лоялен ко всем категориям заемщиков вне зависимости от профессии, типа занятости и возраста. Такой шаг позволяет большему числу граждан брать ипотеку и выбирать срок не 20, а 30 лет, что делает ежемесячный платеж меньше.

За восемь месяцев 2022-го доля ипотечных заемщиков, у которых основным доходом является пенсия, выросла в России на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также призналась Татьяна Решетникова, пишут «Известия».