Это обвал! Евро скатился ниже плинтуса впервые с 1 июля

Дневные торги на Мосбирже от 23 сентября показали неожиданные результаты – евро совершил огромное падение, показывая смехотворные цифры относительно рубля.

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Впервые с 1 июля евро опустился ниже 55 рублей. По данным торгов на 14:50 по Москве европейская валюта стоила 54,91 рубля.

К слову, доллар тоже демонстрирует стабильное падение относительно рубля. Ежегодно американские деньги возрастают в цене к концу лета и началу осени, но этот год особенный. На Мосбирже доллар продавали 23 сентября за 56,71 рубля.