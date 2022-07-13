Это нужно знать всем! Как лучше всего поступить с банковской картой, у которой истек срок действия

В эру пластиковых карт важно помнить о том, что их нужно правильно утилизировать. После получения новой карты старую ни в коем случае нельзя выбрасывать. Специалисты в области финансов рекомендуют их разрезать.

По словам ведущего юриста компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина, нанесенные на пластик данные содержат информацию о банковском счете, поэтому безопаснее разрезать карту ножницами на несколько частей.