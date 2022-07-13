Это нужно знать всем! Как лучше всего поступить с банковской картой, у которой истек срок действия

Данные о владельце могут попасть в нечестные руки, если карту неправильно утилизировать.
Банковские карты

Банковские карты. Фото: Global Look Press

В эру пластиковых карт важно помнить о том, что их нужно правильно утилизировать. После получения новой карты старую ни в коем случае нельзя выбрасывать. Специалисты в области финансов рекомендуют их разрезать.

По словам ведущего юриста компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина, нанесенные на пластик данные содержат информацию о банковском счете, поэтому безопаснее разрезать карту ножницами на несколько частей.

«Дело в том, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта, и при желании ее можно считать, если пластик попадет не в те руки», — указал Уткин в беседе с агентством «Прайм».

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Также юрист посоветовал закрыть счет через банковское приложение, если нет планов пользоваться им в дальнейшем.

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