Это немыслимо! На следующей неделе курс доллара резко скакнет вверх

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич прояснил ситуацию с курсом рубля. По его мнению, к концу наступающей недели национальная российская валюта сильно ослабнет, дав фору американскому доллару.

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Зварич отмечает, что в среднесрочной перспективе можно ожидать падение рубля до отметки в 76 рублей. Промежуточным рубежом, от которого возможен рост национальной валюты, эксперт назвал уровень в 69 рублей.

Напомним, на минувшей неделе доллар и евро переступили рубеж в 60 рублей, закрепив за собой отметку в 62 и 63 рубля соответственно. Тем самым национальная российская валюта понесла серьезные потери.

Источник: агентство «Прайм»