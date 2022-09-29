Это коснется многих: в проект бюджета включили индексацию пенсий с 1 января 2023 года

В России в последнее время цены на многие товары растут. Это связано с уходом ряда зарубежных брендов из страны. В стране больше 35 миллионов пенсионеров, которых государство старается поддерживать. Недавно было предложено внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии в году, которая будет выплачиваться ближе к Новому году.
Эксперты также признаются, что в ближайшем будущем изменится время увеличения пенсионных выплат. Специалисты выяснили, что средний размер пенсии к 2025 году должен превысить 24 тысячи рублей.
А теперь стало известно, что индексация пенсий россиянам с 1 января будущего года заложена в проекте федерального бюджета.
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«Самое главное, чтобы повышение, индексация пенсий с 1 января 2023 года была не менее 1 тысячи рублей в среднем», — сказала замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова в ходе видеоинтервью «Парламентской газете».
Также она напомнила, что с 1 января текущего года пенсии были проиндексированы на величину, превышающую инфляцию на 8,6%, и что с 1 января 2023 года будет проводиться индексация пенсий военнослужащим и бывшим сотрудникам силовых ведомств, пишет «Прайм».
Добавим, что с 1 декабря тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 9%.