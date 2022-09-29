Это коснется многих: в проект бюджета включили индексацию пенсий с 1 января 2023 года

Эксперты также признаются, что в ближайшем будущем изменится время увеличения пенсионных выплат. Специалисты выяснили, что средний размер пенсии к 2025 году должен превысить 24 тысячи рублей.

А теперь стало известно, что индексация пенсий россиянам с 1 января будущего года заложена в проекте федерального бюджета.

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