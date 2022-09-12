Это касается граждан 1960 года рождения и моложе: сделано важное предупреждение

Российские граждане 1960 года рождения и моложе, то есть те, кто только готовится выйти на пенсию, должны обратить внимание на важное нововведение от российских банков.

Как рассказали специалисты, речь идет о новом предельном возрасте, по которому российские банки будут выдавать ипотечные кредиты населению. Многие финансовые учреждения начали повышать такой возраст на пять или даже десять лет.

Ранее из-за ограничений по возрасту многим пожилым гражданам не выдавали ипотеку. Новый ипотечный возраст может помочь увеличить шансы россиян на получение кредита и одновременно расширить спектр клиентов для российских банков, сообщает Primpress.

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Напомним, что в этом году на пенсию будут выходить женщины 1960 года рождения и мужчины 1965 года рождения. Так что всем, кто моложе, теперь стоит иметь в виду, что они смогут взять ипотеку и в более позднем возрасте, даже после выхода на пенсию. Кое-где человеку на момент погашения кредита может исполниться даже 85 лет.