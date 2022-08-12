Это было тайной для всех: Росбанк раскрыл, что сотворят с рублем в конце года

Курс рубля в 2022 году показывает настоящие качели, еще никогда он не был так крепок за последние десятилетия. Вместе с тем в минувшие две недели доллар стал расти относительно отечественной валюты, вызывая у россиян обеспокоенность.

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