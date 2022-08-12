Это было тайной для всех: Росбанк раскрыл, что сотворят с рублем в конце года

Курс рубля в 2022 году показывает настоящие качели, еще никогда он не был так крепок за последние десятилетия. Вместе с тем в минувшие две недели доллар стал расти относительно отечественной валюты, вызывая у россиян обеспокоенность.
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Как поведали аналитики Росбанка, на урепление рубля повлиял профицит бюджета. В июле он составил 34 миллиарда долларов, с начала года — 192,4 миллиарда.
«Часть экспортной выручки не спешит возвращаться в российские банки. На этом фоне мы придерживаемся прогнозного ориентира по курсу доллар-рубль на отметках 65 рублей и 73 рубля на конец третьего и четвертого квартала соответственно», — поведали в Росбанке.
Источник: profinance.ru.