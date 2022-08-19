Это беспредел: водителям начали приходит новые штрафы 

Российским водителям начали приходить новые штрафы от Госавтоинспекции. По информации PRIMPRESS, автолюбители стали получать «письма счастья» просто за то, что держали телефон в руках.

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Раньше штрафы рассылались только тем водителям, которые подносили мобильный к уху во время ведения авто. Сейчас же их можно получить за любые манипуляции с телефоном за рулем.

Нарушения фиксируются с помощью дорожных камер, распознающих наличие устройств в руках. Перед оформлением постановления их просматривает инспектор ГИБДД.