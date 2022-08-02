Этим впрок не запасешься: какие продукты первой необходимости подорожают уже в сентябре

В августе ожидается снижение цен на сезонные овощи. По данным Росстата, стоимость большинства продовольственных товаров действительно опустилась: из 44 продовольственных изделий подешевели 35 наименований.

Но так будет не всегда. По оценкам экспертов, уже в сентябре нас ждет обратная тенденция. Продукты начнут дорожать. Причем те, которыми впрок не закупишься.

Инфляция за рубежом скажется на цене отечественных продуктов. Так, если подорожает кукуруза, которая является кормом для животноводческой сферы, то следом повысятся цены на мясо, яйца и молочную продукцию.

«Единственным сдерживающим фактором для увеличения стоимости продуктов питания в России остается слабый потребительский спрос. С одной стороны, он сдерживает инфляцию, с другой — сокращает доходы производителей и ритейла, которые для предотвращения нового витка экономии со стороны покупателей, будут вынуждены повышать цены крайне осторожно. Это затронет всю линейку продуктов питания — хлебобулочные изделия, бакалею, молочку, мясо, колбасы, сыры и яйца. Самая слабая динамика роста цен будет отмечаться в продуктах длительного хранения в силу того, что они не являются скоропортящимся товаром», — считает частный инвестор Федор Сидоров.

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По материалам MK.RU.