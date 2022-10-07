Этим трем знакам придется нелегко: кому астролог предрекает потерю финансов и работы в октябре

Второй осенний месяц принесет трем знакам Зодиака особенные сложности с деньгами и в работе. О них рассказала астролог Елена Мун сайту «А теперь внимание».

В октябре риски потери работы и накоплений подстерегают Овнов. Их представителям важно придерживаться дисциплины, быть сдержанными, не пускаться в авантюры и не рисковать финансово, а сохранять холодный рассудок.

У Раков может появиться ощущение, что дела их никуда не двигаются. Так оно и есть, и от самих представителей этого знака ситуация не зависит. Поэтому не планируйте пока новые проекты и бизнес, поскольку высока вероятность появления разногласий с партнерами.

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А Козерогов подхватит сильное течение и понесет так, что пытаться выплыть, то есть повлиять на происходящее, не удастся. Людям этого знака лучше принять ситуацию. Высоки риски финансовых потерь, а значит для инвестиций и вкладов лучше подождать более подходящее время.