«Эти ребята получают высокие прибыли»: Губерниеву на вопрос о российских ценах ответил финансовый аналитик

«Почему цена на нефть падает, а у нас цены на бензин растут? <…> Почему сейчас у нас доллар маленький, а шампунь, который стоит 3 доллара, в магазине 800 рублей?» — удивился накануне спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, тоже считает подобное положение дел несправедливым. Он уверен, что часть предпринимателей на этом хорошо наживаются и неплохо было бы умерить им аппетиты, ведь уровень зарплат обычных потребителей зачастую не успевает расти за скачками цен, которые крайне редко или крайне мало падают после повышения.

По словам эксперта, когда понижается курс доллара, стоимость импортной продукции для российских оптовиков действительно тоже понижается. Но вот те, кто продает потом этот товар в розницу не спешат понижать ценник.

«Просто эти ребята, оптовики и розничные торговцы, получают более высокие прибыли. <> И для них падение курса доллара вовсе не является сигналом, чтобы снизить цены. Люди уже привыкли к этим ценам, рынок привык, поэтому покупают по завышенной стоимости», - рассказал Teleprogramma.pro Михаил Беляев.

Как объяснил Михаил Беляев, пока люди будут брать за предложенные деньги товары, их стоимость бизнесмены или вообще не будут понижать, или снизят незначительно.

Аналитик не видит другого выхода в этой ситуации, как вмешаться антимонопольной службе. Без нее, увы, цены рынку будут диктовать монополисты, а они вряд устыдятся и сами себе придумают финансовый потолок.

Источник: Teleprogramma.prо.