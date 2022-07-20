Эти покупки лучше сделать прямо сейчас: названы товары, цены на которые взлетят осенью

Эксперты отмечают заметное снижение покупательской активности в последние месяцы. По словам аналитика TeleTrade Алексея Федорова, объем розничных продаж в мае упал на 10,1% по сравнению с 2021 годом.

Специалист советует сейчас сделать продуманные покупки впрок, так как грядущей осенью цены на некоторые товары могут резко подскочить.

Это - все, что касается школьных принадлежностей. бытовой техники, сезонной теплой одежды.