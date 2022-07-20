Эти покупки лучше сделать прямо сейчас: названы товары, цены на которые взлетят осенью

Эксперты отмечают заметное снижение покупательской активности в последние месяцы. По словам аналитика TeleTrade Алексея Федорова, объем розничных продаж в мае упал на 10,1% по сравнению с 2021 годом.
Специалист советует сейчас сделать продуманные покупки впрок, так как грядущей осенью цены на некоторые товары могут резко подскочить.
Это - все, что касается школьных принадлежностей. бытовой техники, сезонной теплой одежды.
«Особенно актуальны такие покупки могут быть для школьных товаров, цены на которые начинают расти уже в июле и продолжают до конца сентября-октября. Кроме того, гражданам, планировавшим приобрести другие товары — например, одежду, товары для дома, бытовую технику и прочее в течение 2022 года, лучше немного поторопиться и сделать покупки в летние месяцы, потому что осенью цены на все эти товары могут быть значительно выше», - посоветовал аналитик TeleTrade Алексей Федоров.
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По материалам MK.RU.