Эта напасть не обойдет никого: Елена Малышева рассказала о жутких последствиях жары для организма

Это лето в ряде регионов выдалось необычно жарким. В Европе зарегистрированы случаи летальных исходов, причиной которых стала сильная жара.

Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в телеграм-канале рассказала, чем опасна жара и дала советы, как правильно себя вести, когда температура на градуснике зашкаливает.

«Из-за аномальной жары самые разные страны и города объявляют оранжевый и красный уровень опасности. Простые советы, как пережить жару», - написала в телеграм-канале Елена Малышева.

Обратите внимание на симптомы теплового удара: учащенный пульс, температура тела выше 39 градусов, красная, горячая, сухая кожа.

Пейте больше воды. Обильное питье помогает сердцу легче работать.

Избегайте алкоголя. Он вызывает обезвоживание.

Охлаждайтесь. Если у вас нет кондиционера, возьмите вентилятор и пульверизатор или наденьте влажную одежду.

Следите за приемом лекарств. Из-за дополнительной нагрузки на организм люди с заболеваниями сердца должны быть более внимательны.

Следите за тем, что едите. Избегайте тяжелой пищи. Следите за временем и тем, что на вас надето. Старайтесь не выходить на улицу с 11 до 16 часов дня и носить свободную, легкую, светлую одежду.

Занимайтесь спортом с умом. Тренируйтесь в помещении или плавайте.

Позаботьтесь друг о друге. Периодически навещайте своих соседей, друзей и родственников из группы риска