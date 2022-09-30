Есть все предпосылки: аналитики объявили, когда курс рубля резко рванет вверх

На фоне событий, происходящих в мире, российский рубль всю эту неделю демонстрировал укрепление. В пятницу курс евро снизился до отметок, соответствующих октябрю 2014 года, и составил менее 52 рублей, а доллара — 57 рублей.

Однако эксперты демонстрируют скепсис по поводу укрепления рубля. По мнению финансового аналитика компании BitRiver Владислава Антонова, такая тенденция продлится недолго.

Он видит все предпосылки к тому, что к концу 2022 года курс рубля подскочит до 70 рублей за доллар.

«На фоне геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные», — объяснил свою позицию Владислав Антонов.

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По материалам 1prime.ru.